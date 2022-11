Sprintster Lorena Wiebes, die op de achterste rij startte, had van tevoren aangekondigd om te proberen vooraan de eerste bocht in te gaan, maar haar indrukwekkende inhaalmaneouvre eindigde ergens halverwege het pelotonnetje.

Op een droog parcours in Niel zonderde een vijftal rensters zich vroeg af van de rest: Belgisch kampioene Sanne Cant (Plantur-Pura) en de vier Nederlandse dames Inge van der Heijden en Aniek van Alphen (777), Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin) en Denise Betsema (Marlux-Bingoal).

Cant en Van Alphen moesten hun drie mede-koplopers al snel laten lopen. Vooral Betsema en Alvarado leken er vandaag bovenuit te steken. Zij reden in de volgende rondes namelijk ook steeds verder weg bij Van der Heijden.

GOEDE SAMENWERKING

De twee losten elkaar aan kop goed af en leken complementair aan elkaar. In de modder en het zand oogde Betsema beter op haar gemak, terwijl Alvarado op de muur van Niel vlug terug op het wiel kwam. In hun zog was Van der Heijden moederziel alleen op weg naar het brons.

Een foutje van Betsema maakte in de laatste ronde het verschil. De ervaren renster had paar keer moeite om in de pedalen te klikken en moest een gaatje toestaan op haar jongere opponente.

ALVARADO WINT

In aanloop naar de laatste passage door de zandbak hield Alvarado enigszins in om daar een ultieme poging van Betsema af te slaan. Daarmee knakte ze definitief het verzet van haar achtervolgster en reed zo solo naar de zege.

De tweede plek ging dus naar Denise Betsema en Inge van der Heijden completeerde het Nederlandse podium in Niel. Met Aniek van Alphen (4e) en Manon Bakker (6e) was Nederland sowieso bijzonder goed vertegenwoordigd aan de top van de uitslag.

