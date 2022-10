De spanning bij de start werd extra onderstreept door de aftellende muziek. Misschien heeft het geholpen, want zodra de lichten op groen sprongen vlogen de mannen het veld in.

De sterksten

Ad

Tot de derde ronde bleef het veld goed bij elkaar. Toen Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar versnelden was de samenhorigheid verdwenen. Het tweetal reed weg bij de rest en Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Quinten Hermans en Toon Vandebosch gingen in de achtervolging.

Veldrijden Superprestige | Eli Iserbyt wint in Ruddervoorde, Van der Haar rijdt twee keer lek EEN UUR GELEDEN

Van der Haar was de sterkste renner in koers. De Nederlander reed weg bij Vanthourenhout die bijgehaald werd door Sweeck en Iserbyt. De overwinning leek te zijn vergeven, maar het geluk zat niet aan de zijde van Van der Haar.

Pechdag

In de zevende ronde reed de Nederlander lek. Zijn voorsprong viel terug naar 10 seconden. Dat leek hij nog vol te houden, maar toen zijn achterband voor de tweede keer leeg begon te lopen verdween de voorsprong sneller dan de druk uit zijn band. Het moraal van Van der Haar was inmiddels ook gebroken.

Iserbyt maakte optimaal gebruik van de pech van de Nederlander en versnelde op een technisch gedeelte. Sweeck kon niet volgen en Van der Haar had moeite met zijn fiets overeind houden in de bochten.

Podium

Iserbyt kwam zo voor de derde keer op rij als eerste over de finish in Ruddervoorde. Sweeck was niet tevreden met zijn tweede plek en Van der Haar kende een baaldag met twee maal lek en een derde plek.

Veldrijden Superprestige | Denise Betsema controleert eerste Superprestige in Ruddervoorde 3 UUR GELEDEN