Superprestige Gavere | Explosieve Lars van der Haar te sterk voor concurrentie

Net zoals bij de dames was het podium van de dag ook de top drie in het Superprestige eindklassement, wederom in een andere volgorde. Eli Iserbyt kon enkel bij grote problemen zijn leiding in het klassement nog verliezen aan Toon Aerts. Een gemene valpartij halverwege de koers leek dit zelfs nog te verwezelijken. De kleine Belg sprong echter weer snel op zijn fiets. Na de wedstrijd gaf hij aan wel wat last van zijn nek te hebben.