Superprestige Gavere | Lucinda Brand wint zowel race als eindklassement

Denise Betsma wist ondanks haar derde plaats in de wedstrijd wel haar tweede plaats in het klassement te behouden. Annemarie worst eindigt in het klassement op de derde plaats.

De grote hoeveelheid hoogtemeters gecombineerd met de diepen sporen in de modder maakte van de Superprestige in Gavere een waardige veldrit. Een combinatie van techniek en kracht.

Een ander staaltje techniek waren de dronebeelden van vandaag. Een nieuwe manier om de snelheid van de cross in beeld te brengen. Kijk hier naar deze unieke beelden van het veldrijden.

