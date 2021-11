Superprestige | Iserbyt pakt derde superprestige op rij na winst in Merksplas

De aardbeienkoers die ook dit jaar uitgezet was in Merksplas bleef lang spannend. In tegenstelling tot de vrouwenkoers wist niemand vanaf het begin het verschil te maken. Halverwege de wedstrijden leidden Toon Aerts, Hermans, Sweeck en Iserbyt de wedstrijd. Achter hen reedt een groepje met onder meer Van der Haar.

In het groepje was Iserbyt degene die het minst aan de kop van de wedstrijd te vinden was. Onder meer Aerts en Sweeck probeerden hun medevluchters te lossen. De aanvallen konden echter steeds worden geneutraliseerd door onder andere het vlakke parcours. Van der Haar kon zich zelfs terugvechten naar de groep. Een rol van betekenis kon hij echter in het verloop van de wedstrijd niet meer spelen.

Met nog twee ronden te gaan was het Iserbyt die aan de boom begon te schudden. Hermans en Sweeck leken te breken, maar door een val van Iserbyt waren de rollen snel omgedraaid. De opgelopen achterstand was echter klein en Iserbyt bleef meedoen.

In de laatste ronde viel Iserbyt weer aan. Nu kon hij wel op zijn fiets blijven zitten en loste de andere renners. Uiteindelijk bleek het gaatje groot genoeg en moest Hermans genoegen nemen met een tweede plaats. Sweeck eindigde als derde.

