Door de droge omstandigheden werd het mannenpeloton in een lang lint getrokken. Lars van der Haar kende geen geweldige start, maar kon door zijn geweldige zandpassages in de eerste paar rondes naar voren rijden. Waar anderen vaak te voet kwamen, stoempte de Nederlands kampioen iedereen in hoog tempo voorbij.

Ad

In de derde ronde koos Laurens Sweeck het hazenpad. Achter hem vormden Van der Haar en Michael Vanthourenhout de eerste achtervolgende groep. Net op het moment dat de Belg een gat leek te maken, reed hij zich vast in de modder. Eli Iserbyt had daarachter duidelijk niet zijn beste dag.

Veldrijden Superprestige | Laurens Sweeck verslaat Lars van der Haar na prachtige tweestrijd 2 UUR GELEDEN

VAN DER HAAR IN DE ACHTERVOLGING

Juist op de plek waar het tot dan toe zo goed ging met Van der Haar, liep zijn achtervolging in de vierde ronde een flinke optater op. In de zandbak anticipeerde hij niet goed op het stilvallen van zijn voorganger en kwam zo ten val.

Halverwege de koers leek Sweeck het gat gemaakt te hebben, maar dat was buiten een geweldige wedstrijdindeling van Van der Haar gerekend. De Nederlander reed met Vanthourenhout in zijn wiel richting de eenzame koploper, maar vlak voor hij vooraan aansloot was hij zijn kompaan kwijt.

SWEECK TOCH DE BESTE

Voor het aanbreken van de laatste ronde was duidelijk dat de twee aan kop uit gingen maken wie er met de winst vandoor ging in Niel. Er ontspon zich een mooi gevecht tussen de twee, waarin beiden niet wilden onderdoen voor de ander. Sweeck pareerde een eerste aanval van Van der Haar en nam zelf een marge op de laatste keer door de zandbak.

Van der Haar deed een verwoede poging om Sweeck bij te halen, maar die bewees waarom hij de zandkoning wordt genoemd. De Belg neemt bovendien de leiding over in het Superprestige-klassement van Eli Iserbyt, die met een geweldige tweede helft nog knap naar een vierde plaats reed.

WAAR KIJK JE?

Alle Superprestige-wedstrijden kijk je live op Eurosport 1 of zonder onderbrekingen op discovery+

Veldrijden Superprestige | Alvarado heeft na bijna twee jaar weer eens zege te pakken 4 UUR GELEDEN