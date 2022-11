Dat Wiebes op de startlijst staat van de Superprestige in Niel is onverwacht, maar niet ongehoord. Het veldrijden was zelfs de kennismaking met koersen voor Wiebes. "Bij de jeugd ben ik zelfs in het veld begonnen. Tijdens de winter reed ik elke zondagochtend met mijn club, de Uithoornse WTC, een wedstrijd en tot de nieuwelingen heb ik ook nog het NK gereden. Ik was helemaal niet zo goed, maar ik vond het veel leuker dan koersen op de weg.”

Volgend jaar rijdt Wiebes in het shirt van SD Worx in het wielerpeloton op de weg, maar toch is ze nog geregeld op de crossfiets te vinden. "Elke woensdag werk ik met mijn oude club nog een veldrittraining af. Vorig jaar reed ik al twee wedstrijden in Kortrijk en Boom, dit seizoen wil ik opnieuw een aantal crossen in mijn programma inplannen."

Lucinda Brand

Inspiratie haalt ze uit de prestaties van Lucinda Brand. "Voorlopig is het nog geen specifiek doel, maar ik wil mijn opties wel openhouden. Kijk maar naar Brand. Zij laat zien dat er mogelijkheden zijn om het veld en de weg te combineren.” Wanneer Brand weer in actie komt in het veld is nog onduidelijk. Ze veldrijdster is nog herstellende van een breuk in haar rechter middenhandsbeentje.

Angst?

De doelstelling van Wiebes in het veld is eenvoudig. "Mijn eerste doel is om me te amuseren en niet uit wedstrijd gehaald te worden. Angst voor die steile afdalingen heb ik niet. Als sprintster ben je niet snel bang, hé. Laten we vooral hopen dat de remmen het blijven doen. Dan kijk ik veel meer op tegen de looppassages. Hopelijk moeten we vrijdag dus niet te veel van de fiets springen.”

Waar kijk je?

