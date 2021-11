Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat Brand een overwinning zou boeken. Ze kwam bij de start in het gedrang terecht en toen zakte haar zadel ook nog eens. Een fietswissel kostte haar niet al te veel extra tijd, maar bood haar wel net een vrij plekje in het veld waarna ze haar tempo kon opschroeven.

Vooraan nam Worst het heft in handen. Ze leek er tussenuit te knijpen, maar een eerste valpartij als eenzame koploper maakte haar voorsprong ongedaan. Dit gaf de overige deelneemsters de kans om de aansluiting te hervinden. Ook Betsema mengde zich weer in de spannende strijd.

Brand had eerst posities goedgemaakt en daarna de tijd dicht gereden, vandaar dat ook zij weer vooraan zichtbaar was. De drie gingen het onderling uitmaken op het parcours in Niel, dat behalve natuurlijke elementen ook enkele kunstmatige hindernissen kende. Uitgerekend op zo’n kunstmatige hindernis werd de cross beslist.

Brand had inmiddels de kop gegrepen en na een fietswissel voor de laatste ronde was Worst van plan om het wiel van de koploper te hervinden. Ze zette alles op alles om dit voor elkaar te krijgen, maar een tweede valpartij maakte een einde aan haar snode plannen. Worst ging onderuit op het kunstmatige wasbord – in het skiën omschrijven ze die heuvels als ‘moguls’ – en toen ze tegen de grond klapte, wist ze hoe laat het was; weg winstkans.

Brand profiteert

Brand profiteerde, al is het absoluut niet zo dat ze heeft gewonnen dankzij valpartijen van haar rivale. Ten eerste is blijven zitten ook onderdeel van de sport en ten tweede was Brand veel te sterk om zomaar eventjes te concluderen dat ze anders tweede was geworden.

Betsema werd derde en toonde eens te meer haar consistentie door, zoals bijna altijd, op het podium te eindigen. Dankzij die constante goede prestaties blijft Betsema leider in het Superprestige-klassement.

Opmerkelijk was verder dat Sanne Cant tijdens de verkenning twee keer van haar fiets viel en daarna besloot om niet van start te gaan.

