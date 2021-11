Een sprint doet misschien vermoeden dat het parcours te gemakkelijk was om de laatst overgebleven uitdager af te schudden, maar zo zat het in Niel zeker niet in elkaar. Het gevarieerde parcours was meer dan uitdagend genoeg en de valpartijen of miskleunen waren dan ook niet te ellen.

De koers werd gemaakt door een kwartet renners – naast Iserbyt en Aerts ook Quinten Hermans en Lars van der Haar – die telkens in gewijzigde volgorde voorbijreden aan het publiek. Aangezien het in België een feestdag is, was er veel volk op de cross afgekomen. De renners stelden de fans niet teleur.

Dan weer lag Iserbyt op kop, dan weer Aerts en eventjes leek Van der Haar weer met succes aan de boom te schudden. Maar ook ging vrijwel ieder lid van de kopgroep een keertje onderuit. Hermans viel op zijn neus, Aerts en Van der Haar gingen zelfs synchroon onderuit in de modder.

Spannende sprint

Uiteindelijk waren het Iserbyt en Aerts die overbleven in de strijd om de overwinning. Iserbyt drong zichzelf naar de kop en bleef tijdens de sprint ook op kop, al leek het Aerts te zijn die de hoogste topsnelheid ontwikkelde. De weg boog wat af, wat Iserbyt het excuus gaf om de deur dicht te doen.

Er is een groot verschil tussen de deur dichtdoen en de deur dichtsmijten, vandaar dat sprake was van een legale actie. Aerts leek zich enigszins gehinderd te voelen, maar de jury zag gen noodzaak om in actie te komen en dat valt prima te begrijpen.

Dankzij zijn tweede overwinning in de Superprestige leidt Iserbyt nu het klassement. Er zijn echter nog flink wat crossen te gaan, dus van een beslissing is zeker nog geen sprake.

