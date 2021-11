Brand pakte al vroeg in de wedstrijd de leiding. Al na een ronde was de voorsprong voor de wereldkampioene meer dan tien seconden. Op het snelle parcours breidde ze in de ronden die volgden haar voorsprong nog verder uit.



Achter Brand ontstond een groepje met Worst, Betsema en Yara Casteleijn. In de laastste ronde werd Casteleijn gelost, maar kon door een fout van Worst opnieuw bij het groepje aansluiten. Worst herstelde haar fout met een goede passage door het zand en kon zo naar de tweede plek fietsen.



Bij de wedstrijd in Merksplas ontbraken Puck Pieterse en Kata Blanka Vas.

Superprestige | Interview Lucinda Brand

Door de overwinning neemt Brand de leiderspositie in het superprestige klassement over van Denise Betsema. Betsema leidt met 56 punten. Betsema en Worst hebben beiden 55 punten.

