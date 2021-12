Doordat de wedstrijd in het Antwerpse Boom de eerste start in het veld betekende voor Van Aert kon hij niet in de voorste startrij starten. Dat belemmerde de renner van Jumbo-Visma echter niet. Na een ronde had hij de kop van de wedstrijd al bereikt.

In de tweede ronde liet van Aert zien dat hij in goeden doen is. Hij hoefde als enige niet af te stappen op een steile helling. De enige die enigszins kon volgen was Aerts. Na een valpartij in de glibberige modder, moest ook hij het wiel van de 27-jarige renner laten gaan.

De verdere ronden breidde Van Aert zijn voorsprong zonder veel zichtbare moeite uit. Ook een valpartij in de laatste ronden kon de zege voor de Vlaming niet in gevaar brengen.

Achter van Aert was de strijd om de verdere podiumplekken spannend. Aerts had duidelijk de beste benen, maar door twee eerdere valpartijen durfde hij niet vol overtuiging af te dalen. Uiteindelijk pakte hij toch de tweede plek met een achterstand van een minuut en veertig seconden. In de laatste ronde liet Van der Haar Eli Iserbyt en Pim Ronhaar achter waardoor hij derde werd.

Tom Pidcock, die ook zijn rentree in het veld maakte, eindigde op de zevende plek. Matthieu van der Poel rijdt 18 december zijn eerste wedstrijd in Rucphen.

Iserbyt gaat ondanks een vierde plek nog steeds aan de leiding in de Superprestige. Toon Aerts verkleinde de achterstand echter met twee punten, waardoor hij nog slechts twee punten verwijderd is van de West-Vlaming.

