De drie sterkste rensters in koers lieten zich snel zien. Puck Pieterse, Fem van Empel en Annemarie Worst reden snel weg bij de rest van het veld. Blanka Vas nam de leiding op zich in de achtervolgende groep en aan het eind van de vierde ronde kwamen alle favorieten weer bij elkaar. De enige renster die ontbrak was Lucinda Brand. De Europese kampioene ligt er voorlopig uit vanwege een gebroken middenhandsbeentje.

Springen

In de voorlaatste ronde reden Pieterse, Van Empel en Worst wederom weg bij de rest van het veld. Bij de laatste passage van de balkjes positioneert Worst zich tactisch perfect voor Pieterse. De jonge renster van Alpecin-Deceuninck springt als enigste van het hele veld over deze balkjes terwijl de rest moet lopen, maar omdat ze pas als derde passeerde was de voorsprong die ze pakte niet genoeg om een gat te slaan. Van Empel en Worst konden zich zo gemakkelijk in het wiel van Pieterse schuiven.

De beslissende aanval

Van Empel reed behouden rond. Ze was aan het observeren en leek energie te sparen. Die opgespaarde energie klapte ze er in één keer uit in de laatste ronde. Het gat dat ze bij elkaar fietse op Pieterse en Worst was direct groot genoeg om naar de winst te kunnen soleren.

Klassement

Tot nu toe heeft van Empel alle wereldbekerwedstrijden gewonnen. Ze gaat dus ook al ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement.

