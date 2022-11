Trofee Kortrijk | Pidcock boekt eerste zege in regenboogtrui, Van der Haar knap tweede

De eerste ronde bleven de renners nog dicht bij elkaar. Na de eerste ronde lagen bonusseconden klaar die Eli Iserbyt ophaalde. In de tweede ronde nam de Brit van INEOS de kop in handen. Met name op de lange zandstrook naast de rivier de Leie liep hij snel weg.

Pidcock behield een voorsprong van rond de tien seconden op Lars van der Haar. De Nederlander reed weg bij Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt en hield de aansluiting met de Brit. In de eennalaatste ronde kwam Iserbyt bij de Nederlandse kampioen. Hij nam daarna zelfs de kop over.

Het bleef stuivertje wisselen achter wereldkampioen Pidcock. In de laatste ronde greep Iserbyt opnieuw de tweede plek en leek op het bochtige parcours ook naar deze positie te fietsen. Met een laatste sprint was het toch Van der Haar die drie seconden achter Pidcock binnenkwam. Hij behoudt zo de leiding in het klassement van de Trofee

Grote Drie

Tom Pidcock was de eerste van de Grote Drie renners die terug het veld in kwam. Twee weken terug in Merksplas maakte hij zijn rentree. Morgen komt daar de tweede renner bij. Mathieu van der Poel maakt bij de wereldbeker in Hulst zijn comeback. Wout van Aert maakt begin december bij de wereldbeker in Antwerpen een opwachting in zijn eerste cross van het seizoen.

