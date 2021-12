Het waren lastige omstandigheden in het besneeuwde bergplaatsje, maar Van Aert was enthousiast. “Dit bewijst dat je een cyclocross kunt organiseren waar je maar wilt.”

Van Aert erkent dat de ijswedstrijd voor een bijzonder lastige race zorgde en dat fouten onvermijdelijk waren op dit parcours: “Het was niet zozeer een kwestie van fouten vermijden. Je moest vooral continu door blijven gaan en je fouten vergeten.”

Positief over sneeuwcross

Toch is de Belgische superster positief gestemd over het fenomeen ijscross: “We hebben veel spectaculaire dingen gezien en de omgeving was geweldig. Dit bewijst dat je een wedstrijd kunt organiseren in een park in één van de grootste steden ter wereld, of in de bergen.”

Voor Van Aert breekt er nu een korte pauze aan in het wereldbekerseizoen. De cross van volgende week slaat hij over, omdat hij dan met zijn ploeg op trainingskamp is in Spanje.

Aan het einde van het jaar maakt hij in Dendermonde zijn rentree.

