“Er stond een paaltje in de weg, maar die stond er waarschijnlijk al langer”, reageerde Vos monter na afloop. Ze kon goed leven met de tweede plaats, omdat ze eigenlijk niet meer had gedacht nog mee te kunnen doen om de winst.

“Het was een beetje een alles of niets poging. Ik wist dat de laatste rechte lijn te kort was om te passeren. Ik probeerde het binnendoor en dit spoor ging richting een paaltje. Een klein foutje, maar Fem heeft een fantastische wedstrijd gereden en ik had eigenlijk al gedacht dat ze niet meer in te halen was.”

Ad

Wereldbeker | Van Empel verslaat Vos na zenuwslopende finale in Val di Sole

Veldrijden Val di Sole | “Je kunt overal ter wereld een cross organiseren” - winnaar Van Aert 4 UUR GELEDEN

Flinke achterstand opgelopen

Vos liep de flinke achterstand op, doordat ze een tijdje langs de kant stond en zo veel tijd verloor. Bovendien zat Vos daarna niet meer in een lekker ritme, totdat het tweede deel van de wedstrijd aanbrak en ze nog dichtbij Van Empel kwam. Het bleek niet genoeg voor de winst, maar het biedt veel hoop voor de toekomst.

Lucinda Brand, de sterkste vrouw van dit seizoen, was niet aanwezig in Val di Sole. Of de indrukwekkende comeback van Vos een teken is dat ze Brand kan uitdagen, durft ze niet te zeggen: “Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval mooi om weer mee te doen.”

Het was voor de vrouwen de eerste keer dat er een sneeuwcross werd gehouden. Daarom konden ze moeilijk inschatten wat ze konden verwachten. Volgens Vos is gebleken dat het een hele lastige discipline is, maar dat er wel enigszins op sneeuw te fietsen is: “Het was wel prachtig om te doen”, zo vatte de Nederlandse het samen.

Veldrijden Val di Sole | Vos reageert op onfortuinlijke botsing met paaltje 5 UUR GELEDEN