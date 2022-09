Veldrijden

Op 19 januari van dit jaar testte Aerts positief op het middel Letrozol tijdens een out-of-competition-controle. De 28-jarige renner ging direct in de tegenaanval en wilde onder andere via haaranalyses zijn onschuld bewijzen. Ruim drie maanden later diende hij een dossier in bij de UCI. Sindsdien wachtten zijn ploeg en Aerts op uitsluitsel.

Geloofwaardig

Helaas voor beide partijen is er nog altijd geen oplossing. Dit leidde tot het stopzetten van de samenwerking. "We hebben Toon en zijn verdediging steeds geloofd", geeft zijn ploeg aan in een officiële verklaring. "We hebben inzage gehad in alle resultaten van het onderzoek en vinden die geloofwaardig."

"We zijn Toon in de voorbije maanden altijd blijven steunen, zowel sportief als financieel. We gingen er immers altijd vanuit dat er duidelijkheid zou zijn voor de start van het seizoen. Het is in deze omstandigheden voor de ploeg en voor hemzelf echter niet wenselijk dat Toon op korte termijn van start gaat."

Ook een mogelijke overstap vanaf 1 januari 2023 naar een andere ploeg speelt mee, blijkt uit de verklaring. "Dat vinden we jammer, maar het is zijn volste recht als hij voelt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. We zijn dan ook in onderling overleg overeengekomen de samenwerking stop te zetten. Toon kan zich dan ten volle op de toekomst concentreren en zijn verdediging bij de UCI."

Geen uitzicht

Op social media heeft ook Aerts een verklaring afgelegd. "Aangezien ik momenteel weinig kan betekenen voor de ploeg en ik ook geen uitzicht heb wanneer ik weer kan aantreden, hebben we in onderling overleg beslist om onze samenwerking te stoppen. Ik wil hen graag bedanken voor de negen mooie jaren die we samen hebben gehad. In de tussentijd blijf ik vastberaden werken op de fiets om mezelf te kunnen bewijzen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is."



Aerts pakte zowel in 2019 als 2020 de wereldbeker. Vorig seizoen won hij onder andere het eindklassement in de X²O Badkamers Trophy.

