Annemarie Worst won de afgelopen twee edities van het WK het zilver. Eerst was Ceylin Alvarado haar te snel af en vorig jaar moest ze Lucinda Brand voor zich dulden. Worst had gehoopt dit jaar de volgende stap te zetten naar de hoogste trede van het podium, maar een positieve test gooit dus roet in het eten voor de nummer vijf van de wereld.

Ook de nummer twee van de wereld gaan we niet in actie zien in Fayetville. Denise Betsema is ziek en besloot af te zien van deelname. Ze blijft in Nederland om te herstellen. Betsema won dit seizoen vier wedstrijden en moest dus als outsider voor de wereldtitel worden gezien.

Voor bondscoach Gerben de Knegt zijn de druiven zuur: ''We hebben bij de vrouwen meerdere ijzers in het vuur, maar ik rekende Annemarie en Denise wel tot de kanshebbers op een medaille. Het is voor ons en voor hen een hard gelag dat ze er niet bij kunnen zijn.''

Rondom regerend wereldkampioene Lucinda Brand is het vooralsnog stil en wat dat betreft is geen nieuws goed nieuws. Brand was dit jaar bijzonder dominant en rijst als een van de topfavorieten af naar de Verenigde Staten. Dankzij de afmeldingen van Worst en Betsema zijn de verwachtingen zo mogelijk nog hoger gespannen. Samen met Marianne Vos zal Brand door Nederland naar voren worden geschoven als kopvrouw.

Problemen bij de Belgen

Ook België heeft te kampen met het coronavirus. Bij de mannen moest Quinten Hermans afhaken vanwege een positieve test en juniore Xaydee van Senaey overkwam hetzelfde bij de vrouwen. Daarmee wordt het WK verder en verder onthoofd. Bij de vrouwen haakte de Britse Anne Kay ook al af vanwege een hersenschudding en eerder werd al bekend dat kopstukken Van der Poel en Van Aert het WK ook overslaan.

Het WK veldrijden in Fayetville is dit weekend live te zien op Eurosport en discovery+.

