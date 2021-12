“Ik ben begonnen als klein, jong meisje van een jaar of acht. Ik reed mijn rondjes op de club, achter de grote jongens aan die ik natuurlijk niet bij kon houden”, vertelt Brand vol nostalgie in The Cycling Show.

"Toen ik een jaar of zestien was, ben ik begonnen met veldrijden, vooral omdat ik in de winter anders geen fiets aanraakte."

"Plezier was de basis van het wielrennen in haar jeugd. Ik deed vooral de dingen die leuk vond en was niet bezig met moeten winnen. Ik heb toen ook zelden voor de overwinning gereden. Ik ben langzaam beter geworden. Het is mooi dat er sporters zijn die pas later opbloeien."

Passie delen

Na haar carrière wil de regerend wereldkampioen talenten helpen, maar ze ziet zichzelf niet als trainer. "Ik wil later zeker mijn passie delen en talenten motiveren, maar dan wel parttime."



"Voor nu geniet Brand vooral van het trainen met de jeugd. Het is heel tof om een keer met ze mee te fietsen. Voor de kinderen is veldrijden één grote speeltuin. Het is leuk om te zien hoe gemakkelijk ze dit doen en hoe ze zonder angst overal ingaan."

