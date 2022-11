Veldrijden

Bondscoach Gerben de Knegt heeft goede hoop dat Brand zondag weer meefietst: "Ik hoop dat we Lucinda en in de eerste stappen naar het oude niveau kunnen zien zetten en ik verwacht dat ze voor de overwinning kan meestrijden."

Omdat er in Beekse Bergen geen jeugdwedstrijden zijn, is de Nederlandse selectie bijzonder omvangrijk. Naast Brand zullen ook Fem van Empel, Denise Betsema, Annemarie Worst, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Marianne Vos, Manon Bakker, Aniek van Alphen, Maud Kaptheijns, Leonie Bentveld en Femke Gort rijden.

Met name de confrontatie met Fem van Empel zal interessant worden. Van Empel is dit seizoen in bloedvorm en nam in Namen de Europese titel over van Brand. Het zal zondag dus een ouderwetse battle of the generations worden in Beekse Bergen.

Waar kijk je?

De Superprestige in Niel kijk je vrijdag 11 november vanaf 13:30 uur live op Eurosport 1 of zonder onderbrekingen op discovery+. De wedstrijd van de mannen begint rond 15.00 uur. Zondag is ook de wereldbeker in Beekse Bergen uiteraard live te zien.

