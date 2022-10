Brand is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Er valt nog geen definitieve termijn voor herstel aan te geven, maar zeker is dat ze haar Europese titel in het eerste weekend van november niet kan verdedigen. Dit betekent automatisch dat Fem van Empel in Namen start als grote favoriete.

Tot dusver is Brand de enige die Van Empel een beetje serieuze tegenstand kan bieden, al moest ze al drie keer het hoofd buigen. Wel won Brand de veldrit in Meulebeke. De verwachting was dat in Tabor opnieuw een mooi duel zou worden uitgevochten, maar dat liep dus anders.

Ad

Waterloo | Bekijk samenvatting van prachtige strijd tussen Van Empel, Alvarado en Brand

Veldrijden Veldrijden | WK in Qatar schopt planning Wereldbeker Hulst in de war, race vervroegd 19/10/2022 OM 14:10

Paaltje

Tijdens de verkenning van het parcours was Brand op zoek naar de beste lijn, maar dat ging mis. Ze kwam ten val en raakte met haar hand een paaltje. Dat bleef niet zonder gevolgen. Brand is nu nog in Tsjechië en wordt na het weekend verder geholpen in het ziekenhuis van Herentals.

Brand kon vorig seizoen maar liefst twintig keer juichen. Dat aantal zit er nu, door toegenomen concurrentie van Van Empel en fysiek ongemak, in 2022/2023 niet meer in.

Meulebeke | Brand nu wel te sterk voor Van Empel na vreemde finale

WAAR KIJK JE?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Fayetteville | Ronhaar trapt bij start door ketting en moet gelijk te voet verder 17/10/2022 OM 10:03