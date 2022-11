Dit kalenderjaar maakt Van Kessel af bij zijn huidige ploeg. Vrijdag komt hij tijdens de Superprestige in Niel weer voor het eerst in actie na blesssureleed. Vorige maand brak hij zijn sleutelbeen bij een val in de training.

De Nederlandse veldrijder kijkt uit naar zijn nieuwe ploeg waarvoor hij een contract van twee jaar heeft getekend. "Ik ben blij dat ik tot dit jonge, ambitieuze team toetreed. De kansen die ik er krijg, wil ik met beide handen grijpen om mij effectief in de top-vijf te manifesteren. Het is mij al opgevallen hoeveel aandacht er wordt besteed aan de samenwerking en communicatie tussen staf en renners", laat Van Kessel weten in het persbericht van Deschacht-Hens-Maes.

Sterke sportieve stap voorwaarts

Algemeen manager Guido Verschueren is eveneens verheugd met de komst van Van Kessel. "Dit is een sterke sportieve stap voorwaarts. Corné heeft de afgelopen jaren bewezen een vaste waarde te zijn in de top-10 van het internationale veldrijden."

"Wij hopen als team het laatste ontbrekende stukje te zijn die de puzzel in elkaar doet vallen om regelmatig mee te dingen naar een podiumplaats. We kijken er alvast naar uit om de samenwerking op te starten."

Tweede plaats

Vorig seizoen eindigde Van Kessel als tweede tijdens het Nederlands kampioenschap veldrijden achter Lars van der Haar. Bij het WK in Fayetteville moest hij genoegen nemen met de 26ste plaats. Dit seizoen kwam hij pas twee keer in actie. Hij werd veertiende in Beringen en vijfde in Meulebeke.

Bij Deschacht-Hens-Maes gaat Van Kessel samen rijden met landgenoot Maud Kaptheijns. Ook de Belgen Victor van de Putte, Lander Loockx, Tom Meeusen, Daan Soete en Jetze van Campenhout maken deel uit van de formatie, net als de Zwitser Dario Lillo.

Waar kijk je?

