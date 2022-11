Veldrijden

Van Aert zijn eerste race is dus in november, maar het zal vooral een drukke decembermaand worden voor Van Aert. Er staan maar liefst zes crossen op de rol die maand.

Op 4 december rijdt Van Aert de wereldbeker in Antwerpen en een week later is hij op 11 december in Dublin. Vervolgens wordt een wereldbekerwedstrijd in Gavere gereden op 26 december, een Superprestige op 27 december in Heusden-ZOlder en op 28 december staat de wereldbeker van Diegem op het programma. Ten slotte zal de laatste race van het jaar voor Van Aert in Loenhout gerreden worden op 30 december.

Wat de Belg van Jumbo-Visma in het voorjaar gaat doen, moet nog besloten worden. De verwachting is echter dat hij op 3 januari in Herentals rijdt en twee dagen later in Koksijde. Hierna volgt de Superprestige van Gullegem op 7 januari en de wereldbeker van Zonhoven op 8 januari. Op 15 januari wordt in Lokeren het Belgisch Kampioenschap verreden en daarna is de wereldbeker in Benidorm op 22 januari vermoedelijk dat laatste voorbereiding op het WK. Het WK wordt op 2 februari verreden in Hoogerheide en zal de laatste wedstrijd van het seizoen zijn voor Van Aert.

Tom Pidcock begint dit weekend al aan zijn seizoen. In Merksplas maakt hij de eerste meters van het jaar en ook is hij er vrijwel zeker bij in Dublin. Wat de plannen van Mathieu van der Poel zijn, is nog niet helemaal duidelijk.

