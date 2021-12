Veldrijden

“Wat zijn we blij dat hij terug is!” Dat waren de woorden van Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem toen Van Aert solo over de streep kwam. Bobbie Traksel is het niet helemaal eens met zijn Belgische collega, zo blijk tijdens de opname van de podcast Kop over kop.

“Wat als Van Aert niet verkouden was geweest? Of wat als hij alweer een aantal crosses had gereden? Hij geeft zelf aan, ik moet er nog een beetje inkomen. Wat was er dan gebeurd? Dan had hij ze allemaal op een ronde gezet”, zo denkt Traksel.

Dit maakt de sport er niet leuker op, vindt Traksel. Hij vraagt zich hardop af wat we met dit probleem moeten. “We hebben twee renners die, als ze meedoen, iedereen op minuten rijden. Waar kijken we dan naar de keren daarvoor? Ik heb genoten de afgelopen wedstrijden. In Boom heb ik genoten van de omstandigheden, maar niet omdat ik die wedstrijd heel erg leuk vond.”

Van der Poel

“Het is eigenlijk zo dat ik Van Aert graag zie crossen, maar dan wel als Mathieu van der Poel er is en ze tegen elkaar koersen. Hopelijk kan Tom Pidcock de aansluiting vinden en op sommige parcoursen zelfs Eli Iserbyt of Toon Aerts. Maar als Van der Poel of Van Aert alleen meedoen… Sorry, dan vind ik het niet leuk.”

Volgens Jan Hermsen is het nu eenmaal de realiteit dat de cross niet perfect aansluit op de rest van de wielerkalender en daarmee onderbezette wedstrijden onvermijdelijk zijn. ‘’Voor veel mannen is de cross een opvulling in de winter. Ik denk dat voor Van der Poel het WK het allerbelangrijkst is en alle wedstrijden voorbereiding zijn. Dat is niet leuk voor alle jongens die zich het hele jaar de ballen uit de broek rijden, maar dat is natuurlijk wel hoe het is.’’

Jeroen Vanbelleghem vindt dat zijn collega’s overdrijven wat betreft de dominantie van Van Aert. Hij stelt dat de omstandigheden in Boom afgelopen weekend een belangrijke factor waren en Van Aert in staat stelden om de rest op een hoop te rijden.

Pidcock

“Mensen vergeten snel wat er vorig jaar gebeurde. Van Aert rijdt minuten weg van de tegenstander als het een zwaar, modderig parcours is, maar als het een technisch parcours is, is hij ook te kloppen, hoor. Dat hebben we vorig jaar verschillende keren gezien. Het is niet zo dat hij de rest altijd op minuten rijdt.”

Voor Van der Poel gelden wel andere wetten, aldus de Belgische wielercommentator. “Voor Van der Poel geldt dat wel. Dat is buitencategorie. Die rijdt ze iedere cross opnieuw uit de wielen, maar Van Aert is echt niet zo buitensporig veel beter dan bijvoorbeeld Iserbyt op een snelle, technische cross.”

De conclusie van Van Belleghem is dat we simpelweg te maken hebben met een uniek getalenteerde groep veldrijders: ‘’Op de weg winnen ze toch ook alles? Pidcock rijdt zijn eerste voorjaar podium bij de Omloop, wint de de Brabanste Pijl, wordt tweede in de Amstel en gaat voor de eerste keer mountainbiken en wordt olympisch kampioen. Je moet die jongens niet vergelijken met een coureur als Isyerbyt.”

