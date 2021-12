De consensus is dat het een leuk experiment was, maar dat er nog een hoop moet gebeuren voordat we de cross op de Olympische Spelen gaan zien. Van Jeroen Vanbelleghem mag de jaarlijkse editie in Val di Sole best blijven. “Het mag één keer in het jaar zo’n cross. Ik vind het wel leuk.”

Leuk experiment

Ad

Jan Hermsen is het met zijn Belgische collega eens. “Ik vind het inderdaad leuk om het één keer per jaar te doen en als het een keer sneeuwt bij andere crossen, is dat mooi meegenomen. Het biedt wel spektakel, maar of ik nou echt naar cross heb gekeken? Ik heb toch een beetje naar sterren dansen op het ijs zitten kijken.”

Veldrijden Veldrijden | Van der Poel moet rentree door knieblessure een weekje uitstellen 9 UUR GELEDEN

“Ik heb er een beetje een gemixt gevoel bij. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik vond het een leuk experiment, maar of nou dit het ultieme testevenement is om het straks op de Olympische Spelen door te laten gaan. Dat heb ik niet gezien.”

Gevaar voor de traditionele cross

Bobbie Traksel ziet vooral problemen wat betreft de rest van het crossseizoen, mocht de sneeuwcross een olympische discipline worden. “Het is te specialistisch. Een echte specialist zou hier een groot voordeel hebben en dat betekent dat niet altijd de beste hoeft te winnen.”

Dit weekend ontbraken deze specialisten nog, omdat het de eerste keer was. Dit zal echter niet lang duren als het daadwerkelijk olympisch wordt, denkt Traksel: “Daardoor was het eigenlijk niet spannend. Daardoor vielen ze te vaak. Als dit olympisch wordt, gaan er renners zijn die hier specialist op worden.”

Val di Sole | Drie uit drie voor Van Aert die na sneeuwcross zijn hattrick bespreekt

Internationaal karakter

Om op de Olympische Spelen toegelaten te worden, moet de sport internationaler worden. Daarvoor was de wedstrijd in Val di Sole een eerste poging. Of dit is gelukt, betwijfelt Hermsen en tegelijkertijd vreest hij net als Traksel voor de traditionele cross in de modder.

“Ik weet niet of dit de sport nou een internationaal karakter gaat geven. Misschien wel, maar dan wordt het iets heel anders. Als het echt olympisch wordt, gaat de blubbercross, waar we allemaal zo van houden, straks alleen maar op sneeuw gereden worden.”

Wat betreft het internationale karakter stipt Vanbelleghem een klein lichtpuntje aan:

“Dit was wel de cross met de meeste verschillende nationaliteiten in de toptien dit jaar, dus dat is een goed teken voor de Olympische Spelen. Dat is het belangrijkste criterium dat nog moet worden volbracht. We hebben de sneeuw nu gezien, dat kan.”

Wereldbeker | Van Empel verslaat Vos na zenuwslopende finale in Val di Sole

Nationaliteiten

“Het belangrijkste is nog altijd internationalisering. Zijn er voldoende landen die meedoen in de top? Dat is natuurlijk bij veldrijden helemaal niet zo. Daarom gaat het ook geen olympische sport worden voorlopig. Er zijn te weinig verschillende landen.”

“Bij de mannen waren er vier nationaliteiten in de toptien. Dat is meer dan we gewend zijn, maar er moeten nog veel meer verschillende nationaliteiten een koers kunnen winnen om het olympisch te maken, vrees ik.”

Veldrijden Val di Sole | “Paaltje stond er waarschijnlijk al langer” - Comeback Vos haalt het net niet GISTEREN OM 14:54