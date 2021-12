Veldrijden

De aftrap van de superweek is op zondag 26 december, Tweede Kerstdag dus, met de Wereldbeker in Dendermonde. “Ik verlang nu al naar deze dag. En dat is niet alleen vanwege het lekkere eten bij mijn schoonmoeder”, zegt Jeroen Vanbelleghem. “Ik hoop dat Mathieu van der Poel fit is. Dan wordt dit het eerste treffen tussen de grote drie.”

Op de vraag of Van der Poel direct goed genoeg is om te winnen, twijfelt Vanbelleghem niet. “Is hij ooit wel eens ergens gestart zonder dat hij goed was? Hij doet alleen mee als hij kan winnen.”

Technisch en lastig parcours in Zolder

Ook een dag later, tijdens de Superprestige in Zolder, komen naast Van der Poel Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start. “Zolder is één van de belangrijkste plaatsen van het Belgische wielrennen. Het is een technisch en lastig parcours met mooie zones”, weet Bobbie Traksel. “Ook deze mag je echt niet missen.”

Traksel pleit ook voor de Superprestige in Diegem, op woensdag 29 december. “Dit is een avondcross. Het levert met dat kunstlicht prachtige beelden op, fantastisch om naar te kijken.”

Mogelijk heeft deze cross invloed op de X2O-trofee een dag later in Loenhout. “De renners hebben kort herstel gehad. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. In Loenhout zijn ze ooit begonnen met het wasbord, de traditionele bultjes. Heel mooi om te zien”, zegt Traksel.

Frikadellen met krieken

Jan Hermsen kijkt uit naar de Grote Prijs Sven Nys op zaterdag 1 januari in Baal. “Alleen al voor de interviews over wat de renners een dag eerder hebben gegeten en gedronken is het de moeite waard. Dit geeft je het allermooiste inkijkje in de wielerwereld.”

“Is Van der Poel een oliebollen- of een appelflappenman?”, vraagt Vanbelleghem zich lachend af. Hij is in elk geval geen oliebollenman, weet Hermsen. “Daar heb ik hem voorgaande jaren niet over gehoord.”

Bobbie Traksel weet wat Sven Nys altijd at op oudejaarsavond: frikadellen met krieken. “Dit betekent in België gehaktballen met warme kersen. Pas als je het op hebt, weet je wat je mist.”

Traditionele Vestingcross

Traksel vindt de Wereldbeker in Hulst op zondag 2 januari ook een hoogtepunt. “We gaan weer terug naar de traditionele Vestingcross. Dit levert prachtige plaatjes op. Voor de renners is het oppassen geblazen dat ze niet in het water vallen.”

Vanbelleghem draagt nog meer argumenten aan om te kijken. “We naderen het einde van de Wereldbeker. Het klassement wordt steeds belangrijker. Bovendien komen hier Van der Poel en Van Aert aan de start. Twee van de grootste coureurs van het wielrennen tegenover elkaar. Dat is toch prachtig?”

Waar kijk je?

Alle crossen kun je live bekijken op Eurosport en discovery +. De vrouwen starten om 13:40 uur, de mannen om 15:00 uur. Een uitzondering is de Superprestige in Diegem. Daar vertrekken de vrouwen om 19:00 uur en gaan de mannen om 20:45 uur van start.

