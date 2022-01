Geen Van der Poel

Onlangs werd al bekend dat Mathieu van der Poel door zijn rugblessure de oversteek naar de Verenigde Staten niet zou maken, maar nu is dus duidelijk geworden dat bij zijn afwezigheid slechts twee Nederlandse mannen aan de start zullen staan: Lars van der Haar en Corné van Kessel.

Ook bij de beloften en junioren selecteerde de bondscoach minder dan het maximaal toegestane aantal renners. "We hebben op het EK op de VAM-berg en in de Wereldbeker al veel renners de kans gegeven kennis te maken met de internationale top," zo licht De Knegt zijn keuze toe. "Nu kiezen we ervoor om alleen renners af te vaardigen die echt om de medailles of om de top 5-klasseringen kunnen meedoen."

Nieuwe wereldkampioen

Net als zijn eeuwige rivaal Van der Poel heeft ook Wout van Aert aangegeven niet aanwezig te zullen zijn in de Verenigde Staten. De Vlaming van Jumbo-Visma wil zich dit jaar volledig richten op de voorjaarsklassiekers en laat dus met pijn in het hart het WK veldrijden schieten.

Dat betekent dat we voor het eerst sinds 2014 een nieuwe wereldkampioen krijgen. Vooral voor de Brit Tom Pidcock, de Belgen Toon Aerts en Eli Iserbyt, maar ook onze eigen Lars van der Haar is dit goed nieuws. Zijn zullen met de nodige ambitie toeleven naar 30 januari, wanneer de koers van de mannen op het programma staat.

Brand in bloedvorm

Bij de dames treedt Nederland wel op volle oorlogssterkte aan. Met regerend wereldkampioene Lucinda Brand, Annemarie Worst, Marianne Vos en Ceylin Alvarado beschikt de oranje-equipe over meerdere kanshebbers op eremetaal. Vooral Brand lijkt dit jaar niet te kloppen en zal in Fayetteville als topfavoriete van start gaan.

Onlangs werd Brand in Heusden-Zolder flink het vuur aan de schenen gelegd door haar landgenote Fem van Empel, maar in Amerika zal de 19-jarige renster van Pauwels Sauzen geen gevaar vormen. Van Empel start namelijk als een van de titelpretendenten bij de beloften.

De voltallige Nederlandse selectie

Lars van der Haar en Corné van Kessel (Mannen elite)

Ceylin Alvarado, Manon Bakker, Denise Betsema, Lucinda Brand, Inge van der Heijden, Yara Kastelijn, Marianne Vos en Annemarie Worst (Vrouwen elite)

Mees Hendrickx, Ryan Kamp en Pim Ronhaar (Mannen beloften)

Shirin van Anrooij, Fem van Empel en Puck Pieterse (Vrouwen beloften)

David Haverdings (Mannen junioren)

Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf (Vrouwen junioren)

