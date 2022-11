De 26-jarige Worst liep de knieblessure op tijdens het EK veldrijden in Namen. Op Instagram laat ze weten dat ze voor onbepaalde tijd uit de roulatie is.

"Deze foto is genomen voordat ik naar de dokter ging, toen kon ik nog lachen, maar het nieuws is niet waarop ik gehoopt had. Mijn knie voelde slecht na mijn val in Namen, dus liet ik een scan maken", legt Worst uit.

"Het resultaat was dat ik een ontsteking in mijn knie heb en daarvoor moet ik vooral rust nemen. Ik weet nog niet wanneer ik weer kan trainen en koersen, dus jullie zullen me de komende tijd niet aan de start zien, maar ik hoop dat ik snel terugkeer!”

Veel blessures

Het is zeker niet de eerste blessure van een topper in het veldrijden dit seizoen. Eerder deze week liet Eli Iserbyt weten te crossen met zenuwpijnen . Tijdens het EK moest de Belg mede door die blessure vroegtijdig opgeven. Iserbyt besloot wel zijn seizoen te vervolgen.

"Structureel kan ik de blessure niet slechter maken, al kan een val of een onverwachte beweging wel zorgen voor een tijdelijke terugval. Dat is ook zondag in Namen gebeurd."

Bij de mannen stond ook Corné van Kessel een tijdje aan de kant. De Nederlander - die deze week eindelijke een nieuwe ploeg vond - brak zijn sleutelbeen tijdens een trainingsrit.

Terugkeer na handbreuk

Ook Lucinda Brand worstelt aan de start van het veldritseizoen met een blessure. Ze liep een aantal weken geleden namelijk een breukje op in haar hand. Door de blessure miste Brand onder andere het Europees Kampioenschap.

Bondscoach Gerben de Knegt heeft echter goede hoop dat Brand zondag weer mee kan doen tijdens de wereldbeker in Beekse Bergen. "Ik hoop dat we Lucinda en in de eerste stappen naar het oude niveau kunnen zien zetten en ik verwacht dat ze voor de overwinning kan meestrijden."

