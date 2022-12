De cross in Val di Sole was vorig jaar een van de meest spectaculaire van het seizoen. De sneeuw zorgde voor prachtige plaatjes en topsport. Bij de mannen was Wout van Aert de beste. De Belg was oppermachtig en hield Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock achter zich.



Bij de vrouwen beleefde Van Empel in Italië haar definitieve doorbrak. Ze boekte haar eerste wereldbekerzege door Marianne Vos na en fraai duel achter zich te houden. De ervaren renster van Jumbo-Visma had daarbij de pech door aan een paaltje te blijven hangen.

Van Empel gaat voor herhaling

De sneeuw is zaterdag zeker niet minder dan vorig jaar. De organisatie deelde dinsdag prachtige plaatjes van besneeuwde bergen rondom de San Leonardo meren in Vermiglio. Aan de voet van de Passo del Tonale, op zo’n 1.200 meter hoogte, gaat Van Empel voor haar tweede Italiaanse zege op rij.

In tegenstelling tot vorig jaar is ze dit keer de grote favoriet. De twintigjarige Nederlandse renster heeft dit seizoen immers al zes wereldbekerzeges achter haar naam staan. Zondag rekende ze af met Pieterse, die vermoedelijk ook in Val di Sole haar grootste uitdager is.

Van der Poel de sneeuw in

Mathieu van der Poel is de grote favoriet bij de mannen. De Nederlander won bij zijn seizoensdebuut in Hulst. Na een val in Boom won hij vervolgens de cross in Antwerpen. Vorig jaar was hij niet van de partij in Italië.

De concurrentie komt vermoedelijk van Laurens Sweeck en Ely Iserbyt. Wout van Aert en Tom Pidcock hebben de cross niet op hun programma staan. Zij komen op vrijdag 23 december weer in actie in Mol, net als Van der Poel.

Waar kijk je?

De start bij de vrouwen in zaterdag om 13.00 uur. De mannen beginnen om 14.30 uur. Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

