Hoe zit het precies? Iedereen in de top-50 van de UCI-ranking is startgerechtigd in de wereldbeker. De bondscoaches kunnen daarnaast wildcards uitdelen aan renners uit hun land die niet in de top-50 staan. Hoeveel hangt af van het aantal renners uit dit land dat al startgerechtigd is.

Vorige week, toen de inschrijving voor de wereldbeker in Antwerpen sloot, had Nederland zeven renners bij de eerste vijftig staan. Hierdoor mocht bondscoach Gerben de Knegt één wildcard uitdelen. Deze gaat logischerwijs naar Van der Poel, die afgelopen zondag bij zijn rentree in het veld direct de winst pakte in Hulst.

Ad

Veldrijden Kop over Kop | "Voor de spanning goed dat Van der Poel nog de technische skills miste" 4 UUR GELEDEN

Opgeklommen

Nieuwenhuis stond op dat moment nog niet op een startgerechtigde positie op de wereldranglijst. Inmiddels wel. De 26-jarige Nederlanders reed dit seizoen in zes van zijn zeven starts bij de eerste tien. Alleen bij de wereldbeker in Maasmechelen werd hij elfde. Dankzij de zevende plaats in Kortrijk en de vijfde plaats in Hulst afgelopen weekend klom hij op naar plaats 38. Net te laat voor de inschrijving van Antwerpen.

Van der Poel is door zijn overwinning in Hulst ook de top-50 binnengekomen. Hij staat precies op plaats vijftig. Normaal gesproken komt dit probleem dit seizoen dus niet meer voor.

Hulst | Mathieu van der Poel wint bij rentree in het veld, Pidcock uit koers na valpartij

Overstap

Nieuwenhuis maakte vorige maand de overstap van Team DSM naar Baloise Trek Lions om zich te kunnen richten op de cross. "Ik dacht er al een tijdje aan om de focus volledig op het veldrijden te leggen en ik ben blij dat we er samen uit zijn gekomen. Ik kijk erg uit naar dit volgende hoofdstuk in mijn wielerleven", gaf Nieuwenhuis aan bij de bekendmaking van zijn carrièreswitch.

Afgelopen seizoen reed Nieuwenhuis op de weg onder andere de Vuelta uit. In zowel 2020 als 2021 haalde hij Parijs in de Tour de France. De beste prestatie is de derde plaats in Parijs-Tours van 2020.

Zijn vorige crossseizoen eindigde vroegtijdig in een teleurstelling. Hij was herstellende van een coronabesmetting en een rugblessure waardoor hij zijn vorm niet haalde. Om het herstel niet te overhaasten, hakte hij in december de knoop door om zich volledig te richten op het wegseizoen.

BinckBank Tour | Nieuwenhuis en Vandenbergh gaan onderuit in tweede etappe

Waar kijk je?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Hulst | Van der Poel kritisch ondanks overwinning: "Nog werk te doen om topniveau te halen" 27/11/2022 OM 12:39