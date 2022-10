Veldrijden

Van Kessel werd na zijn val, tijdens de training met zijn ploeg Tormans Cyclo Cross, naar een ziekenhuis gebracht in het Belgische Herentals. Daar is de crosser direct geopereerd aan zijn linkersleutelbeen.

"Ik raakte de controle over mijn fiets kwijt in een spoor waar ik al heel vaak over ben gefietst", legt Van Kessel uit. "De gevolgen zijn erg ongelukkig, ik was de afgelopen dagen goed in vorm en ga er alles aan doen om snel weer terug te keren."

Vier tot zes weken

De Nederlander werd begin deze maand nog vijfde, achter winnaar Michael Vanthourenhout, tijdens de Berencross Meulebeke. De komende crosses moet Van Kessel nu helaas vanuit de woonkamer bekijken.

De dokter van Tormans Cyclo Cross verwacht echter dat Van Kessel binnen een maand alweer in actie kan komen op de fiets. "In het ziekenhuis zijn de twee losgekomen botdelen aan elkaar gezet, normaal gesproken kan hij vrij snel de training hervatten. We verwachten dat het herstel zo'n vier tot zes weken in beslag neemt."

