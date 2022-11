De Brit won vorig jaar op zeer overtuigende wijze de wereldtitel in Fayetteville, nadat hij eerder ook olympisch kampioen op de mountainbike was geworden. Pidcock kwam sindsdien niet meer in de cross in actie.

Op de weg beleefde hij daarna een wisselvallig seizoen. In de klassiekers kwam hij niet verder dan de derde plaats in Dwars door Vlaanderen en de vijfde plaats in de Brabantse Pijl. In de Tour de France deed hij lang mee in de top van het klassement, maar werd uiteindelijk zestiende. Wel won hij de etappe naar de Alpe d'Huez.

Rustig aan

Met het oog op komend seizoen wil Pidcock het mogelijk wat rustiger aan doen in de winter. "Ik ga zeker crossen, maar ik weet nog niet hoeveel. Ik wil vooral een goede voorbereiding op het wegseizoen hebben", liet Pidcock optekenen bij Sporza na de presentatie van het parcours van de Tour de France. Ook wist Pidcock toen nog niet of hij zijn wereldtitel in Hoogerheide gaat verdedigen.

Pidcock voegde hieraan toe dat hij snel zijn programma voor het veldrijden zou laten weten. Zo ver is het nog niet. Wel weet Het Nieuwsblad dat Merksplas (zaterdag 19 november) en Overijse (zondag 20 november) op zijn planning staan.

Vorig jaar

Vorig jaar begon Pidcock zijn seizoen op 4 december in Boom. Hij won naast het WK in Rucphen, Hulst en Gullegem. Het is nog niet bekend wanneer Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor het eerst dit seizoen in actie komen.

