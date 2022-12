Veldrijden

De focus van Pidcock ligt vooral in de periode rondom kerst en oud en nieuw. In twaalf dagen komt hij maar liefst zeven keer in actie. Dit betekent meerdere confrontaties met Mathieu van der Poel en Wout van Aert die dan eveneens drukke dagen beleven. Val di Sole op zaterdag 17 december stond in eerste instantie wel op zijn programma, maar ontbreekt op de tweede versie.

Vooralsnog lijkt de 'grote drie' elkaar te treffen op vrijdag 23 december in Mol, maandag 26 december in Gavere, dinsdag 27 december in Heusden-Zolder, woensdag 28 december in Diegem, vrijdag 30 december in Loenhout, dinsdag 3 januari in Herentals en zondag 22 januari in Benidorm.

Voorlopig programma

Het voorlopige programma van Pidcock ziet er als volgt uit:

Zondag 11 december: Dublin

Vrijdag 23 december: Mol

Maandag 26 december: Gavere

Dinsdag 27 december: Heusden-Zolder

Woensdag 28 december: Diegem

Vrijdag 30 december: Loenhout

Zondag 1 januari: Baal

Dinsdag 3 januari: Herentals

Zondag 22 januari: Benidorm

Wisselend succes

Pidcock is met wisselend succes aan het nieuwe seizoen begonnen. Bij zijn eerste cross in Merksplas eindigde hij als zevende, gevolgd door een tweede plaats in Overijse.

Zijn eerste seizoenszege boekte hij op zaterdag 26 november in Kortrijk. Een dag later haalde hij de finish niet in Hulst vanwege pech aan zijn fiets. Op dat moment lag Pidcock tweede in de koers, achter Van der Poel.

Afgelopen weekend won hij in Boom na een val van Van der Poel. In Antwerpen was hij zondag minder op dreef. De Brit kwam een matige start niet meer te boven en eindigde slechts als achtste.

