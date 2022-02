Veldrijden

Toon Aerts maakte dinsdag zelf het nieuws bekend: "Gisteren werd mijn wereld op zijn kop gezet. Ik kreeg een brief van de UCI die geen enkele atleet wil krijgen in zijn carrière. Ik kreeg namelijk de melding dat er een afwijkend resultaat werd gevonden in mijn urinestaal die werd afgenomen bij een controle buiten competitie bij mij thuis op 19 januari."

Het is voor Aerts onduidelijk hoe het verboden middel in zijn lichaam terecht is gekomen: "Ik tast momenteel in het duister hoe dit is kunnen komen. In mijn urinestaal is het product letrozole metabolite gevonden. Een product waar ik tot gisteren nog nooit van had gehoord en ook niet weet hoe dit in mijn lichaam terecht is gekomen."

Borstkanker

Letrozole Metabolite is een medicijn dat gebruikt wordt bij een bepaald type borstkanker. Letrozole Metabolite zorgt ervoor dat het lichaam geen oestrogeen aanmaakt. Als sportdoping wordt dit middel gebruikt om de negatieve effecten van anabole steroïden tegen te gaan.

Peter van Eenoo, hoofd van het antidopinglab in Gent, vertelt aan Sporza wat de effecten zijn van letrozole: "Het is ook een potentieel dopingmiddel. Het remt de afbraak van testosteron en anabole steroïden. Deze producten zijn uiteraard heel belangrijk bij de spieropbouw en bevorderen de recuperatie tijdens periodes van intense training of wanneer er veel wedstrijden kort op elkaar volgen."

Baloise Trek Lions heeft een strikte nultolerantie wat betreft dopinggebruik: "Dat zijn we als ploeg verplicht tegenover onszelf, de andere renners in het team en de wielerploeg. Uit voorzorg en in overleg met Toon is beslist dat hij niet meer in actie komt en hij op non-actief staat tot er meer geweten is."

X2O-trofee

De winnaar van het eindklassement in de X2O-trofee is stellig over dopinggebruik: "Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik al heel mijn carrière tegen enige vorm van doping ben en er altijd alles aan gedaan heb om een voorbeeld te zijn als atleet. Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren."

Het is voorlopig afwachten op de B-staal die duidelijkheid moet scheppen.

