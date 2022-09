Veldrijden

Eli Iserbyt en Lucinda Brand domineerden vorige herfst het begin van het crossseizoen. De kleine Belg en geslepen Nederlandse leken oppermachtig, maar raakten allebei in de loop van het seizoen steeds meer naar de achtergrond.

Brand kreeg concurrentie van Marianne Vos, die in Fayetteville ook wereldkampioene werd. Ook Iserbyt kreeg concurrentie van wegrenners die na een korte pauze in het veld terugkeerden. Wout van Aert en Tom Pidcock wisten in de tweede helft van het seizoen de schijnwerpers op zich gericht. Pidcock wist bij afwezigheid van Van Aert in Fayetteville ook de wereldtitel te pakken.

Mathieu van der Poel kende een matig seizoen. Hij keerde net als Van Aert in december terug op de crossfiets, maar kende te veel fysiek ongemak om serieus mee te doen.

Kalender

September

18 september Polderscross Kruibeke - Exact Cross

25 september be-Mine Bering - Exact Cross

Oktober

1 oktober Berencross Meulebeke - Exact Cross

9 oktober Wereldbeker Waterloo (VS)

16 oktober Wereldbeker Fayetteville (VS)

20 oktober Kermiscross Ardooie

23 oktober Wereldbeker Tabor (Tsjechië)

29 oktober Ruddervoorde - Superprestige

30 oktober Wereldbeker Rucphen

November

1 november Koppenbergcross - X2O Badkamers Trofee

5 en 6 november Europees Kampioenschap Namen

11 november Jaarmarktcross Niel - Superprestige

12 november Cyclocross Leuven - Exact Cross

13 november Wereldbeker Beekse Bergen

19 november Merksplas - Superprestige

20 november Wereldbeker Overijse

26 november Kortrijk - X2O Badkamers Trofee

27 november Wereldbeker Hulst

December

3 december Gavere - Superprestige

4 december Wereldbeker Antwerpen

10 december Robotland Essen - Exact Cross

11 december Wereldbeker Londen (Engeland)

17 december Val di Sole (Italië)

23 december Zilvermeercross Mol

26 december Wereldbeker Dendermonde

27 december Heusden-Zolder - Superprestige

28 december Diegem - Superprestige

30 december Azencross Loenhout - Exact Cross

Januari

1 januari GP Sven Nys Baal - X2O Badkamers Trofee

3 januari Herentals - X2O Badkamers Trofee

5 januari Duinencross Koksijde - X2O Badkamers Trofee

7 januari Cyclocross Gullegem

8 januari Wereldbeker Zonhoven

16 januari Cyclocross Otegem

21 januari Kasteelcross Zonnebeke - Exact Cross

22 januari Wereldbeker Benidorm (Spanje)

28 januari Flandriencross Hamme - X2O Badkamers Trofee

29 januari Wereldbeker Besançon (Frankrijk)

Februari

4 en 5 februari Wereldkampioenschappen Hoogerheide

11 februari Noordzeecross Middelkerke - Superprestige

12 februari Krawatencross Lille - X2O Badkamers Trofee

18 februari Waaslandcross Sint-Niklaas - Exact Cross

19 februari Brussels Universities Cyclocross - X2O Badkamers Trofee

26 februari Sluitingsprijs Oostmalle

Veranderingen kalender

Dit seizoen zijn er geen zestien, maar veertien wereldbekercrosses. De kalender werd met zoveel wereldbekers toch te vol. In vergelijking met vorig jaar verdwijnen de wereldbekers van Iowa, Koksijde en Flamanville. Ook de crossen in Namen en Hoogerheide staan dit jaar niet op de kalender doordat zij respectievelijk het EK en het WK organiseren.

Nieuw op de kalender is de wereldbeker in Beekse Bergen. Ook de wereldbekers in Benidorm en Londen zijn nieuw.

Gaan Van Aert, Van der Poel en Pidcock ook veldritten rijden?

Mathieu van der Poel gaf op een persconferentie aan dat hij dit seizoen tien tot vijftien crossen wil rijden. Zijn doel is het WK in eigen land, in Hoogerheide. Wout van Aert liet zich nog niet uit over het crossseizoen, maar zal normaal gesproken opnieuw de modder induiken. Ook Pidcock liet nog niet weten wat zijn programma is, maar waarschijnlijk zal hij zich focussen op de nieuwe wereldbeker in Londen en het wereldkampioenschap.

Waar kijk je?

Het wereldbekerseizoen is volledig te zien bij Eurosport. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

