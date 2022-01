Van Aert won woensdag tijdens manche van de X2O-trofee in Herentals alweer zijn achtste cross van het jaar en was zeker na het geblesseerd afhaken van Mathieu van der Poel met hoofdletters favoriet voor de regenboogtrui, maar die mag iemand anders aantrekken.

“Ik rijd zondag tijdens het BK mijn laatste cross van de winter. De vraag of ik het WK ga rijden, is heel vaak teruggekomen en het is altijd de bedoeling geweest om daar niet van start te gaan. De goesting is groot, maar we blijven bij het plan en kiezen voor de voorbereiding op het wegseizoen”, aldus Van Aert.

Ad

Herentals | Van Aert is zonder tegenslag weer ouderwets ongenaakbaar

Veldrijden Veldrijden | Van Aert legt uit waarom hij ondanks goesting het WK links laat liggen 4 UUR GELEDEN

Blik op Ronde van Vlaanderen

Van Aert kon voor de vierde keer wereldkampioen worden, maar er is besloten dat de impact van de trip naar de Verenigde Staten het klaarstomen voor het wegseizoen te veel dwars zit. “Mijn superbenen maken het in het kopje nog iets minder gemakkelijk, maar ik concentreer me op mijn doelen in het voorjaar.”

Winst in de Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Of anders Parijs-Roubaix. “Ik zou het liefst allebei doen, want de cross is nog altijd mijn eerste liefde en iets wat ik supergraag doe. Daarom heb ik er de laatste weken ook zoveel energie in gestoken, maar we denken dat het moeilijk wordt om allebei te doen. We hebben er goed over nagedacht en hopen dat deze keuze iets oplevert in het voorjaar.”

Hulst | Door deze problemen met zijn ketting won Van Aert geen achtste keer

Pidcock

Tom Pidcock heeft wel plannen om van start te gaan op het WK. Grote kans dat Pidcock met bijvoorbeeld Toon Aerts en Eli Iserbyt gaat uitmaken wie de regenboogtrui mag aantrekken.

Veldrijden Herentals | Van Aert is zonder tegenslag weer ouderwets ongenaakbaar EEN DAG GELEDEN