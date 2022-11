Veldrijden

De cross in Hulst wordt voor Van der Poel het startpunt om toe te werken naar het WK op eigen bodem, waar Wout van Aert zichzelf ten doel heeft gesteld om het feestje van de Nederlanders te verpesten. Precies zoals MVDP deed in Oostende, waar de Belgen maar wat graag Van Aert wereldkampioen hadden zien worden.

Zo ver is het echter nog lang niet. Het WK begin februari is nog ver weg. Het draait voorlopig om de voorbereiding daarop en de voorbereiding van Van der Poel begint zondag, tijdens de Wereldbeker in Hulst.

Benieuwd naar Van der Poel

“Ik denk dat we allemaal benieuwd zijn naar de rentree van Van der Poel in het veld”, aldus bondscoach Gerben de Knegt. “Dat geldt zeker ook voor Mathieu zelf. Je hebt als veldrijder bij de eerste cross vaak even de tijd nodig om de technische vaardigheden weer op te pakken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat Mathieu snel weer die routine gaat krijgen.”

Pidcock keerde dit weekend terug in het veld, Van der Poel stapt zondag op en ook de rentree van Van Aert is aanstaande, waarmee de Grote Drie weer compleet is op de cross. Het lukte Pidcock niet om in zijn eerste weekend direct te zegevieren. Hij werd wel knap tweede tijdens de cross van Overijse.

Hulst

“Het parcours in Hulst moet Van der Poel zeker wel liggen, al moeten we afwachten of het weer nog van invloed gaat zijn op de ondergrond daar. Maar is die ronde zoals de afgelopen jaren dan liggen er mooie afdalingen in, wat loopwerk en enkele snelle stukken. Dat is zeker iets waar Van der Poel zich thuis voelt.”

Omdat de Wereldbeker Hulst aandoet, mag De Knegt een grote ploeg afvaardigen. Zowel bij de mannen als de vrouwen staan veertien renners aan het vertrek.

