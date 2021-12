Waar Wout van Aert al op vijf overwinningen staat verloopt de terugkeer van Van der Poel in de cross heel wat minder voorspoedig. Hij moest zijn rentree al uitstellen vanwege een valpartij waarbij hij een knieblessure opliep en het moment waarop hij in Dendermonde zijn rug rekte, blijkt veelzeggender dan gedacht.

Van der Poels onderrug speelt hem nog altijd parten, waardoor hij op dit moment niet vrijuit kan koersen in het veld. Er gaat daarom een streep door de X2O-cross in Loenhout en de Wereldbeker in Hulst, meldt Het Laatste Nieuws . MVDP laat zich opnieuw behandelen en beslist in januari over zijn verdere programma. Eind januari al staat in Fayetteville het WK veldrijden op het programma.

Rugproblemen houden aan

De rugproblemen van Van der Poel dateren van een valpartij met de mountainbike in het Duitse Albstadt. Het leek beter te gaan, maar zijn smakker bij Tokyo 2020 heeft absoluut niet meegeholpen. Vandaar dat Van der Poel een lange rustperiode nam na het WK in Leuven, maar of dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd? Dat is nog maar zeer de vraag.

Vader Adrie liet voor de nieuwe afzeggingen van zijn zoon al weten het niet raar te vinden dat er nog steeds sprake is van rugproblemen. “Zoals we wisten, het heeft zijn tijd nodig”, merkte Adrie op. “Na twee dagen rust zal het weer een pak beter gaan”, voegde hij nog toe.

Dat laatste lijkt helaas niet helemaal het geval. Hopelijk volgen er begin januari betere berichten uit het kamp-Van der Poel.

