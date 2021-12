Veldrijden

De eerste cross van het seizoen voor Van der Poel staat nu gepland op 26 december in Dendermonde. Dit betekent dat Van der Poel de crossen van Rucphen en Namur op 18 en 19 december aan zich voorbij laat gaan.

Door de knieblessure heeft de Nederlander nog niet de kans gehad om specifiek te trainen op de cross. Na overleg met het team en de medische staf is besloten om een week extra de tijd te nemen.

Van Aert slaat ook over

De grote concurrent van Van der Poel, Wout van Aert, slaat de komende twee wedstrijden eveneens over. De Belg is tot nu toe zeer dominant. Hij won de afgelopen drie crossen met overmacht en neemt nu een kleine pauze om in Spanje op trainingskamp te gaan.

Dit betekent dat eind december in Dendermonde de eerste clash der giganten in lange tijd op het programma staat. Beide heren zullen in de eerste wedstrijd tegen elkaar meteen de toon voor de rest van het seizoen willen zetten, dus spektakel lijkt gegarandeerd.

