Veldrijden

Van der Poel moest door een nare val zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen omgooien. Oorspronkelijk zou Van der Poel vorige week In Rucphen zijn eerste veldrit rijden. De renner van Alpecin-Fenix raakte echter geblesseerd aan zijn linkerknie in een trainingsritje met vrienden.

Van der Poel was zelfs bang dat zijn hele crossseizoen in het water zou vallen. “Ik heb zelfs even gevreesd voor mijn veldritseizoen”, meldde hij aan Wielerflits . “Zeker omdat het al zo’n korte winter is. Gelukkig is het de laatste paar weken de goede kant opgegaan.”

Corona spelbreker?

Even leek het erop dat niet blessures, maar coronamaatregelen een streep zouden zetten door de eerste cross waar de ‘grote drie’ aan de start staan. Net als in Nederland staat de overheid sporten met publiek niet meer toe. Verschillende organisatoren raakten hierdoor in financiële problemen.

Vandaag maakten organisatoren van de superprestigewedstrijd in Diegem bekend dat de cross niet doorgaat. Verwacht wordt dat meer crossen zullen volgen. De wedstrijd in Dendermonde kan door extra hulp van de UCI en organisator Flanders Classic en de stad Dendermonde toch doorgaan.

Overmacht Van Aert

Om Van Aert te verslaan zal Van der Poel topfit moeten zijn. Van Aert stond dit seizoen in drie veldritten aan de start en won drie keer met speels gemak. Ook olympisch kampioen mountainbiken Tom Pidcock heeft het de Belg nog niet lastig kunnen maken.

Van der Poel twijfelt of hij goed genoeg is om het de Belg lastig te maken. “Ik weet niet of ik nu al de benen heb om hem te volgen, maar ik ga het in elk geval proberen. Misschien verras ik mezelf wel.”

