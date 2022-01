Het moment waarop een geloste Van der Poel tijdens zijn rentree op de cross in Dendermonde naar zijn rug greep, blijkt achteraf een kantelpunt te zijn geweest. Het was logisch dat Van der Poel bij zijn rentree niet direct gelijke tred kon houden met Wout van Aert.

Het was minder logisch dat hij opnieuw naar zijn rug greep en dat het even later in Heusden-Zolder vierkant draaide, waarna hij zelfs opgaf. Die opgave in combinatie met de aanhoudende rugproblemen was voor Alpecin reden om nieuw onderzoek te laten uitvoeren, waaruit naar voren kwam wat er mis is.

Ad

Veldrijden Veldrijden | Ook van Aert niet naar WK in Verenigde Staten 24 MINUTEN GELEDEN

Zwelling

De 26-jarige Van der Poel kampt met een zwelling op een tussenwervelschijf en dat heeft tijd nodig om te herstellen. Hoeveel tijd is vooralsnog onduidelijk, maar er moet serieus iets aan gedaan worden en veldrijden past niet in dat plaatje. Vandaar dat Van der Poel deze winter niet meer in actie komt op de cross en ook het WK overslaat.

Van der Poel wilde niets liever dan in Fayetteville zijn wereldtitel verdedigen, maar moet nu eerst goed naar zijn lichaam luisteren en herstellen. De valpartij tijdens het mountainbiken op de Olympische Spelen heeft ook niet bepaald meegeholpen, maar de situatie eerder zelfs verergerd.

"Ik ben ergens wel opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is gevonden, want het probleem speelt al langer”, vertelde Van der Poel in de laatste dagen van 2021, bij wie nu definitief het besef is ingedaald dat alles in het teken moet komen te staan van genezen.

Heusden-Zolder | Tweede cross Van der Poel sinds rentree al na 45 minuten klaar

Loopbaan niet in gevaar

"Door die rugpijn haal ik al sinds de Tour de France mijn gewenste niveau niet en daar wil ik gewoon van af. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom zijn om deze periode nu weer te onderbreken en toch proberen het WK te halen”, voegt Van der Poel toe in een verklaring van zijn ploeg.

"Het is echt een domper dat ik mijn trui niet kan verdedigen tijdens het WK. Ik maak me geen zorgen over het verdere verloop van mijn carrière, maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren. Een datum en doelen stellen we pas voorop als dat op een onderbouwde manier kan. Tot die tijd doe ik wat ik kan.”

Dendermonde | Van der Poel komt paar procentjes tekort ten opzichte van winnaar Van Aert

Veldrijden Herentals | Van Aert is zonder tegenslag weer ouderwets ongenaakbaar EEN UUR GELEDEN