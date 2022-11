Veldrijden

Ze is nog maar net twintig jaar jong en timmert al stevig aan de weg. Zo stevig dat Van Empel (20) in de toekomst een lange erelijst wordt toegedicht. Het is alsof er op dit moment geen houden aan is. De ene na de andere overwinning in de Wereldbeker is een feit en ook de Europese kampioenstrui is binnen.

Aangezien Annemiek van Vleuten (40) en Marianne Vos (35) op leeftijd raken, is het ergens logisch dat Van Empel als opvolgster wordt aangewezen. Al is zoiets altijd simpeler gezegd dan gedaan. Daar wijst Van Empel in alle bescheidenheid zelf ook op. Ze houdt helemaal niet van die vergelijkingen.

Vergelijking met Van Vleuten en Vos

“Ik ben gewoon Fem. Ik word het liefst met niemand vergeleken. Het is op het eerste gezicht mooi, maar toch. Ik krijg op social media veel superleuke reacties, maar lees ook de negatieve. Die onthoud je meer dan de positieve, wat natuurlijk heel jammer is. Ik moet ermee leren omgaan”, aldus Van Empel tijdens een persmoment van haar huidige ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal, samen met Michael Vanthourenhout.

Van Empel maakt op 1 januari 2023 de overstap naar Jumbo-Visma en heeft los van de cross ook zo haar ambities op de weg. Het vrouwenwielrennen zit in de lift en verwelkomt graag een talent als Van Empel in haar midden. Omgekeerd richt Van Empel haar vizier op het winnen van een grote ronde. Die ambitie zorgt voor alleen maar meer vergelijkingen met Vos, die ook in het veld succesvol is, en Van Vleuten, die recent de grote ronden domineert.

Transfer naar Jumbo-Visma

Vergeet alleen niet dat Van Empel op de weg weer vanaf nul moet beginnen. “Mijn grootste droom is een grote ronde winnen… maar ik weet niet of mijn lichaam dat ooit aankan. De toekomst wijst uit waar mijn ambities echt komen te liggen”, aldus de renster, die straks in het geel/zwart voorlopig cross, mountainbike en weg wil combineren.

Van Empel: “Ik denk dat het op de lange termijn voor mijn ontwikkeling goed is om veel disciplines te combineren, ook voor mijn rijvaardigheden op de weg. Waar ik op de weg uitkom, weet ik niet. Ik heb lang getwijfeld tussen SD Worx en Jumbo-Visma. De weg wordt voor mij een ontdekkingstocht. Die begint ergens in de zomer. Ik moet alles nog leren.”

