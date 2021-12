Kop over kop is de wielerpodcast van Eurosport, waarin Vanbelleghem, Traksel en Jan Hermsen hun licht laten schijnen over de laatste ontwikkelingen in het wielrennen. Dit keer wordt onder meer teruggeblikt op een weekend vol crossplezier, al vond niet iedereen de cross in Ruchpen even geslaagd.

“Er was geen publiek welkom, dus het is super dat de veldrit doorging uit passie en liefde voor de sport. Dat waardeer ik. In België wordt al geklaagd als er geen vip-tent is. En de finale was fantastisch, maar parcoursgewijs hoop ik dit toch maar één keer per jaar te zien”, gooit Vanbelleghem de knuppel in het hoenderhok. “Ik was blij met Namen daags erna, maar Ruchpen was sportief fantastisch. Af en toe mag het.”

Bocht op gras

Traksel snapt het probleem niet zo. “Sportief fantastisch, daar gaat het toch om? Er hoort voor ieder wat wils bij te zitten in de Wereldbeker. Van de zestien crossen mag dit ook een keertje. Ik heb je nog nooit zo enthousiast commentaar horen geven als tijdens deze finale. Ik vond de carrousel wel een heel leuke bijdrage.”

“Ik weet niet of jij op die snelheid wel eens een bocht hebt gereden op gras”, vraagt Traksel zich hardop af, waarna negatief antwoord volgt. “Ik ken renners die het op asfalt niet eens kunnen, laat staan op gras. Camiel van den Berg heeft de carrousel zeven jaar geleden bedacht en ik kom er nog steeds niet uit hoe je erin en ook weer eruit rijdt, dus dat is sowieso interessant en het is iets totaal anders.”

Muren

“Een tekortkoming van het veldrijden is dat we nooit eens ergens anders over denken. Engelse websites stellen vaak de vraag: hoe kunnen we wat nieuws brengen in de cross? Ik vind de carrousel een leuke toevoeging. Het is ook veel herhaald op social media. Er zijn voor- en tegenstanders, maar de sponsor was superblij want de camera stond er twee minuten op. Ik ben bevooroordeeld, maar vond het wel leuk.”

Hermsen heeft misschien een leuke toevoeging voor de carrousel: “Kunnen de muren niet wat hoger zodat je je tegenstanders niet meer ziet? Het is iets nieuws en ik zou ‘m liever wat hoger hebben zodat je elkaar niet kunt zien, maar het is leuk om de renners als een soort mieren rond te zien gaan.”

Conclusie? “Het is leuk voor de identiteit van Rucphen, maar het hoeft niet iedere week. Koksijde is strand, Rucphen heeft de carrousel en Namen de citadel.”

