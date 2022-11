De vorige crosswinter van Van der Poel viel volledig in het water, als gevolg van problemen met zijn rug. Het duurde een tijdje om terug te keren op de fiets, maar de Nederlander was niet in staat om zijn regenboogtrui te verdedigen en moest lange tijd werken aan zijn herstel.

Eenmaal hersteld won Van der Poel de Ronde van Vlaanderen en veroverde hij ook eventjes de roze trui in de Giro d’Italia, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Tijdens de Tour de France was de goede vorm verdwenen, het WK viel ook volledig in de soep als gevolg van materiaalpech en ruzie met tienermeisjes.

Het volgende grote doel in MVDP’s agenda is het WK veldrijden, dat begin februari 2023 wordt georganiseerd in Hoogerheide. Om optimaal voorbereid aan de start te staan, stapt Van der Poel veertien keer op voor het rijden van een veldrit.

Strijd met Pidcock en Van Aert

Alleen het staartje van de voorbereiding op het WK dient nog nader te worden ingevuld. Tussendoor gaat Van der Poel overigens twee keer op stage met de wegrijders van Alpecin-Deceuninck, met oog op het wegseizoen 2023.

Het eerste duel tussen Van der Poel en grote rivaal Wout van Aert wordt verwacht in Antwerpen. Dit is voor Van der Poel cross nummer twee, terwijl Van Aert 4 december zijn terugkeer viert in het veld. Wie weet is met Tom Pidcock dan wel de volledige Grote Drie van de partij.

Dit zijn de crossen waarbij Van der Poel aan de start verschijnt:

27 november: Hulst - Wereldbeker

3 december: Boom - Superprestige

4 december: Antwerpen - Wereldbeker

17 december: Val di Sole - Wereldbeker

23 december: Mol - Exact Cross

26 december: Gavere - Wereldbeker

27 december: Heusden-Zolder - Superprestige

28 december: Diegem - Superprestige

30 december: Loenhout - Exact Cross

3 januari: Herentals - X2O Trofee

5 januari: Koksijde - X2O Trofee

8 januari: Zonhoven - Wereldbeker

22 januari: Benidorm - Wereldbeker

28/29 januari: nog niet bekend

5 februari: Hoogerheide - WK

