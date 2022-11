Het drietal zorgt niet alleen voor een kwaliteitsinjectie, maar staat ook garant voor spektakel. Dat bleek direct toen Pidcock afgelopen weekend zijn rentree maakte in het veld. Bij zijn eerste cross in Merksplas eindigde hij als zevende. Het ontbrak hem na een lange zomer nog aan technische vaardigheden.

De wereldkampioen van Fayetteville maakte een dag later in Overijse een veel betere indruk. Na een slechte start vanwege kettingproblemen kwam hij met een indrukwekkende inhaalrace alsnog aan kop te liggen. In de voorlaatste ronde maakte hij echter een klein foutje waarna Michael Vanthourenhout langszij kwam. De Brit moest genoegen nemen met het zilver.

Ad

WB Overijse | Vanthourenhout wint in modderige veldrit na machtige strijd met Pidcock

Veldrijden Kop over Kop | Wie is de beste crosser van dit seizoen tot nu toe? EEN DAG GELEDEN

Programma Pidcock

Het volledige programma van Pidcock is nog niet bekend. Wel lijkt het aannemelijk dat hij op 5 februari 2023 in Hoogerheide zijn wereldtitel wil verdedigen. Vooralsnog staan in elk geval deze crossen op zijn lijstje:

Zondag 27 november: Hulst

Maandag 28 november: Diegem

Zondag 11 december: Dublin

Zaterdag 17 december: Val di Sole

Van der Poel

Mathieu van der Poel kijkt verder vooruit. Zijn voorlopige programma, met maar liefst viertien crossen, ligt vast tot het WK. Komende zondag maakt de Nederlander zijn seizoensdebuut in Hulst. Dit betekent dat hij direct de degens kruist met Pidcock. Na deelnames in Boom en en Antwerpen, gaat hij op trainingsstage in Spanje. Daarna komt Van der Poel in actie in het Italiaanse Val di Sole.

Traditioneel is de periode rondom kerst en oud en nieuw een drukke voor de crossers. Van der Poel staat aan de start in achtereenvolgens Mol, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Herentals en Kokzsijde. Zonhoven en Benidorm zijn de laatste crossen voor het piekmoment voor Van der Poel op 5 februari in Hoogerheide. Op een rijtje ziet zijn programma er zo uit:

Zondag 27 november: Hulst

Zaterdag 3 december: Boom

Zondag 4 december: Antwerpen

Zaterdag 17 december: Val di Sole

Vrijdag 23 december: Mol

Maandag 26 december: Gavere

Dinsdag 27 december: Heusden-Zolder

Woensdag 28 december: Diegem

Vrijdag 30 december: Loenhout

Dinsdag 3 januari: Herentals

Donderdag 5 januari: Koksijde

Zondag 8 januari: Zonhoven

Zondag 22 januari: Benidorm

Zondag 5 februari: Hoogerheide (WK)

Heusden-Zolder | Van Aert blijft ongeslagen, tegenvallende Van der Poel stapt uit

Van Aert

Wout van Aert heeft vooralsnog elf crossen op zijn programma staan. De Belg van Jumbo-Visma begint zijn seizoen in het veld op zondag 4 december in Antwerpen. Hij kan dan direct aan de bak, want daar treft hij Van der Poel!

In tegenstelling tot de Nederlander start Van Aert wel in Dublin. Hier komt hij voor het eerst in actie tegen Pidcock.

Net als Van der Poel heeft ook Van Aert een volle kalender rond de feestdagen. Hij staat aan de start in Mol, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout en Herentals. Vervolgens rijdt hij het Belgisch kampioenschap om daarna te strijden in Benidorm en het WK.

Zondag 4 december: Antwerpen

Zondag 11 december: Dublin

Vrijdag 23 december: Mol

Maandag 26 december: Gavere

Dinsdag 27 december: Heusden-Zolder

Woensdag 28 december: Diegem

Vrijdag 30 december: Loenhout

Dinsdag 3 januari: Herentals

Zondag 15 januari: Lokeren (BK)

Zondag 22 januari: Benidorm

Zondag 5 februari: Hoogerheide (WK)

Van der Poel vs. Van Aert

Omdat het volledige programma van Pidcock nog niet bekend is, weten we nog niet wanneer alle drie de publiekstrekkers tegelijk aan de start staan, al zal dit vermoedelijk bij het WK het geval zijn. Van Aert en Van der Poel treffen elkaar maar liefst negen keer. Zie hieronder het overzicht:

Zondag 4 december: Antwerpen

Vrijdag 23 december: Mol

Maandag 26 december: Gavere

Dinsdag 27 december: Heusden-Zolder

Woensdag 28 december: Diegem

Vrijdag 30 december: Loenhout

Dinsdag 3 januari: Herentals

Zondag 22 januari: Benidorm

Zondag 5 februari: Hoogerheide (WK)

Waar kijk je?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Veldrijden | Vijftien keer van start - Alpecin maakt schema Van der Poel in de cross bekend GISTEREN OM 14:40