Van der Poel maakt op 18 december zijn rentree bij de wereldbeker in Rucphen. Deze wedstrijd zal zijn eerste cross worden na het wereldkampioenschap in Oostende eerder dit jaar. Op dat wereldkampioenschap ging Van der Poel met de titel naar huis. De wedstrijd in Rucphen wordt dan ook de eerste cross waar hij in zijn nieuwe regenboogtrui aan de start staat.

Na de wereldbeker in Rucphen rijdt Van der Poel nog de wereldbekerwedstrijd in Namen die een dag later op het programma staat. De rijder van Alpecin-Fenix hoopt door middel van deelname aan deze wereldbekers zoveel mogelijk UCI-punten bemachtigen om een zo goed mogelijke startpositie te bereiken voor het wereldkampioenschap later dit seizoen.

Ad

26 december, Tweede Kerstdag, is een datum om in de agenda te omcirkelen. Niet alleen Van der Poel staat dan aan de start van de wereldbeker wedstrijd in Dendermonde, maar ook Wout van Aert is van de partij. Dit betekent dat we in deze wedstrijd voor het eerst dit seizoen het duel tussen Van der Poel en Van Aert gaan zien.

Veldrijden Wereldbeker | Iserbyt wint ook in Koksijde en verstevigt zijn voorsprong in wereldbeker 21/11/2021 OM 15:45

WK Oostende | Mathieu van der Poel pakt vierde wereldtitel voor van Aert

Rucphen

Van Aert maakt 4 december zijn rentree bij de superprestige wedstrijd in het Belgische Boom. Hij doet daarna mee aan de wereldbekerwedstrijden in Antwerpen en Val di Sole. Vanwege een trainingsstage in Spanje slaat de renner van Jumbo-Visma het wereldbekerweekend Rucphen-Namen over. De eerste wedstrijd na zijn trainingsstage is de wedstrijd in Dendermonde. Hier wordt hij dus voor het eerst uitgetest door zijn Nederlandse rivaal.

Wanneer olympisch kampioen mountainbiken en nummer vier van het vorige wereldkampioenschap Tom Pidcock terugkeert in het veld is nog niet bekend. De wereldkampioenschappen veldrijden van 2022 vinden 29 en 30 januari plaats in Fayetteville in de staat Arkansas.

Het volledige veldritseizoen is te zien op Eurosport en discovery+

Veldrijden Wereldbeker | Annemarie Worst wint wereldbeker Koksijde 21/11/2021 OM 14:43