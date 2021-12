Veldrijden

"Belgian Cycling nam met verbazing kennis van het feit dat het Overlegcomité besliste dat veldritten voorlopig zonder de aanwezigheid van publiek moeten worden afgewerkt. Veldritten worden al een hele tijd georganiseerd met het in acht nemen van de meest strikte veiligheidsmaatregelen. Er wordt gewerkt met een specifiek Covid-19 protocol voor renners, medewerkers, juryleden én toeschouwers."

"Elke maatregel die de volksgezondheid bevorderde werd in de wielersport nauwgezet opgevolgd, en als er aanpassingen in het gezondheidsprotocol moesten gebeuren werden die telkens snel en probleemloos gedaan, mede dankzij de flexibiliteit van de organisatoren en de wielerfans", zo is op de website te lezen.