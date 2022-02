Net als het afgelopen jaar begint het seizoen in de Verenigde Staten. Iowa is er niet meer bij, maar de crossen van Waterloo (zondag 9 oktober) en Fayetteville (zondag 16 oktober) staan nog wel op de kalender.

WK Veldrijden | Tom Pidcock geeft masterclass veldrijden in Fayetteville

Ad

Nederlandse crossen

Veldrijden X2O-Trofee Brussel | "Ik wist dat ik drie, vier rondjes alles moest geven" -Vanthourenhout na winst EEN DAG GELEDEN

Na een Tsjechisch uitstapje in Tabor vindt op zondag 30 oktober de eerste Nederlandse wereldbeker cross plaats in Rucphen. Vervolgens staat op zondag 13 november de nieuwe cross in De Beekse Bergen gepland. De Stichting Grote Prijs van Brabant heeft de organisatie in handen. Zij verplaatsen hun decor van Rosmalen naar Hilvarenbeek en treden tevens toe tot het hoogste podium.



Ook Hulst staat op zondag 27 november nog op de kalender. De Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide ontbreekt ten opzichte van afgelopen seizoen, omdat de Brabantse plaats het WK organiseert.

WB Hulst | Lucinda Brand zet topvorm door in Hulst hoogtepunten

België naar vier

België gaat terug van zes naar vier wereldbekercrossen. Koksijde valt af vanwege financiële redenen, terwijl Namen het EK organiseert. Overijse, Antwerpen, Dendermonde en Zonhoven blijven op de wereldbekerkalender staan.

Ook het Franse Flamanville is afgevallen. Gelukkig staat Val di Sole nog wel op de planning. Afgelopen seizoen reden de crossers in deze Noord-Italiaanse plaats dwars door de sneeuw.

Wereldbeker | Wout van Aert ook in glad Val di Sole de sterkste

Afsluiting

Benidorm treedt op zondag 22 januari toe tot de wereldbeker. De afsluiting is een week later in het Franse Besancon.

De cyclocross op zondag 11 december moet nog worden ingevuld. Vermoedelijk vindt deze plaats in de Engelse hoofdstad Londen.

Kalender

9-10 Waterloo (VS)

16-10 Fayetteville (VS)

23-10 Tabor (Tsjechië)

30-10 Rucphen

13-11 Beekse Bergen

20-11 Overijse (België)

27-11 Hulst

4-12 Antwerpen (België)

11-12 Londen (Engeland) *

17-12 Val di Sole (Italië)

26-12 Dendermonde (België)

8-1 Zonhoven (België)

22-1 Benidorm (Spanje)

29-1 Besancon (Frankrijk)

* onder voorbehoud

Veldrijden X2O-Trofee Brussel | "Ik wist dat ik drie, vier rondjes alles moest geven" -Vanthourenhout na winst EEN DAG GELEDEN