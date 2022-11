Het WK veldrijden staat op de kalender voor begin februari en waar Van der Poel in 2021 op het strand van Oostende naar de regenboogtrui snelde, hoopt Van Aert de zaken nu om te draaien. Hij wil in het Nederlandse Hoogerheide, ook niet ver van zijn eigen roots trouwens, de armen in de lucht steken.

“Het WK veldrijden is mijn enige grote doel in de winter”, aldus Van Aert in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik spreek graag mijn ambities uit en dat ga ik nu ook doen. Het WK is vlakbij huis, op een omloop waar ik bij de beloften wereldkampioen werd.”

Ad

WK Oostende | Mathieu van der Poel pakt vierde wereldtitel voor van Aert

Veldrijden Veldrijden | Cross-schema Wout van Aert tot eind 2022 eindelijk bekend 14/11/2022 OM 17:09

Pidcock regerend kampioen

Van Aert werd al drie keer eerder wereldkampioen veldrijden bij de elite, voor Van der Poel staat de teller op vier. Tim Pidcock poetste de nul weg tijdens Fayetteville 2022 en is de regerend kampioen. Wellicht krijgen we weer een echte strijd tussen de Grote Drie, nadat Van der Poel vorige winter geplaagd werd door rugproblemen en maar weinig in actie kwam.

Van Aert: “Het is voor Van der Poel ook een thuiscross, dus hij zal ook gemotiveerd zijn. Voor mij moet het seizoen nog beginnen. Het is afwachten hoe wij ons verhouden tegenover de rest. We kunnen daar nog niets zinnigs over zeggen.”

Tour de France | Prachtig! Van Aert onthaalt Vingegaard in gele trui aan finish van tijdrit

Ziek geweest

De Jumbo-Belg stapt begin december in Antwerpen voor het eerst in wedstrijdverband op de crossfiets. Het oorspronkelijke plan was om al iets eerder het veld in te duiken, maar ziekte schoof de rentree van Van Aert een stukje verder op.

“Als ik toch een keertje ziek moest worden, was dat niet zo slecht getimed. Toen ik eind oktober toch weer met de fiets begon te trainen, had ik veel conditie verloren. Niets ergs, maar ook niet ideaal.”

Pidcock keert komend weekend in Merksplas en Overijse terug in de cross, waarmee hij als eerste van de Grote Drie weer het veld induikt. Het is nog enigszins onduidelijk wanneer Van der Poel weer in de cross te bewonderen valt. Mededelingen over MVDP’s plannen worden spoedig verwacht.

Tour de France | Van Aert kraakt in de groene trui Pogacar tijdens klim naar top Hautacam

WAAR KIJK JE?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Beekse Bergen | Sweeck sprint in safaripark naar winst na snelle en spannende cross 13/11/2022 OM 15:27