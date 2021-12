Veldrijden

Waar op zaterdag zijn tweede plaats achter een ongenaakbare Wout van Aert nog reden was tot optimisme, liep dat vertrouwen een dag later tijdens de Superprestige-manche in Heusden-Zolder een stevige knauw op. Daarin moest Mathieu van der Poel namelijk vroegtijdig de strijd staken, toen hij andermaal last kreeg van zijn rug.

Voorzorg

Zijn afstappen, zo liet Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix gisteren in een persbericht weten, was met name uit voorzorg. Een dag eerder in Dendermonde had de rug na de finish namelijk weer opgespeeld en op zondag werd besloten om het risico tot verergering van de kwetsuur te vermijden. Inmiddels is dus ook gebleken dat de volgende crossen voor de regerend wereldkampioen voorlopig van de baan zijn.

Na zijn tweede plek in Dendermonde had de Nederlander nog aangegeven dat hij juist behoefte had aan wedstrijdritme en de hardheid om tot dieper in de finale aan te kunnen haken bij zijn concurrent Van Aert. Dat zit er de komende weken dus nog niet in. "Ik wil eerst volledig herstellen, zonder tijdsdruk."

WK op de tocht

Daarmee lijkt de crosser een voorschot te nemen op een mogelijke afwezigheid tijdens het WK in de Verenigde Staten. "Iedereen weet dat het WK mijn eerste grote doel is in 2022, maar het is zeker niet het enige of de laatste." De alleskunner heeft natuurlijk ook nog een lang wegseizoen in het verschiet.

"Uiteraard is dit een tegenvaller, maar er is geen reden tot paniek", reageert teambaas Christoph Roodhooft. "De dokters garanderen ons een volledig herstel en dat is nu het belangrijkste, ook als dat zou leiden tot het bijstellen van de ambities voor het WK."

Zwelling

Van der Poel heeft al last van zijn rug sinds een valpartij met de mountainbike in het Duitse Albstadt. Zijn beruchte val tijdens de Olympische Spelen in Tokio deed er vervolgens nog een schepje bovenop, waarna de renner besloot een rustpauze in te lassen. Die lijkt vooralsnog niet afdoende te zijn geweest, maar er is gelukkig ook goed nieuws te melden.

Opluchting

De bron van de pijn is nu namelijk wel gelokaliseerd. Medisch onderzoek heeft eerder deze week een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht gebracht. "Het is balen, maar het is wat het is", gaf Van der Poel zelf aan. "Het probleem speelt al langer en ik ben ergens wel opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die door extra rust en behandeling kan worden verholpen."

Wanneer we Van der Poel weer op de fiets zien, blijft dus onduidelijk, maar de voortekenen voor een volledig herstel zijn positief. Dat is alvast iets om ons aan vast te houden.

