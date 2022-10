Veldrijden

De organisatie van de Vestingcross in Hulst heeft besloten de wedstrijd te verplaatsen naar de ochtend. Dat betekent dat de mannen om 12:00 uur starten en de vrouwen zelfs om 10:45 uur al beginnen aan de cross in het Zeeuws-Vlaamse Hulst.

Dat er bij de cross in Nederland rekening wordt gehouden met de Rode Duivels lijkt op het eerste gezicht onlogisch, maar omdat Hulst dichtbij de Belgische grens ligt, trekt de race elk jaar veel Belgische wielersupporters aan. De organisatie zag het daarom niet zitten om tegelijkertijd met een WK-duel van België de cross te rijden.

In Nederland staan dit jaar, na de afgelasting van de cross in Rucphen, slechts twee crosses op de wedstrijdkalender . Naast de wedstrijd in Hulst staat op 19 november de Wereldbeker in de Beekse Bergen op het programma.